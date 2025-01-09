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🇺🇦А тем временем на Украине сотрудники ТЦК наращивают темпы могилизации мужского населения⚰️ #ВСУ #ТЦК #Украина #Мобилизация #Могилизация.

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