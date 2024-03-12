Мозг формирует эмоции независимо от чувств, обнаружили нейробиологи

Известно, что способность ощущать окружающий мир всеми органами чувств, в том числе слышать и видеть, влияет на работу мозга: так, зрячий человек, услышав крик, представит и выражение лица кричащего, и его возможную позу, и даже какую-то обстановку вокруг.