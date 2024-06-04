Россия, Китай и Иран выступили за восстановление ядерной сделки

Россия, Китай и Иран в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 4 июня, выпустили совместное заявление о поддержке соглашения по ядерной сделке (СВПД – Совместному Всеобъемлющему Плану Действий), – сообщает иранское агентство Tasnim.