В Крыму направят 1,5 млрд рублей на ремонт и модернизацию сетей

В Крыму проводится ревизия сетей электроснабжения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, до 25 декабря ГУП РК «Крымэнерго» сформирует перечень трансформаторных подстанций, которые заменят в срочном порядке.