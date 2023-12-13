В Крыму направят 1,5 млрд рублей на ремонт и модернизацию сетей

В Крыму проводится ревизия сетей электроснабжения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, до 25 декабря ГУП РК «Крымэнерго» сформирует перечень трансформаторных подстанций, которые заменят в срочном порядке.
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