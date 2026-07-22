Дипломатия безысходности: Зеленский названивает спецпосланникам Трампа

Киевский режим вынужден подстраиваться под смену сигналов из Белого дома, пишет "Страна". Совмещая визит в США с прощупыванием позиций команды Трампа, Зеленский пытается вклиниться в диалог сверхдержав, пока Москва и Вашингтон готовятся к прямому обсуждению условий завершения украинского конфликта.
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