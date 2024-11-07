Воздушную опасность объявили в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе объявлена воздушная опасность. «Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в Telegram.
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