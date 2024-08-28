Расследование подрыва «Северных потоков» играет на руку планам России разделить НАТО

За два года, прошедшие с тех пор, как диверсанты заложили взрывчатку на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» — газопроводах, проложенных по дну Балтийского моря и соединяющих Россию с Германией, — подозрения пали на нескольких возможных виновников.