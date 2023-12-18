ФАС нашел виновных в повышении цен на яйца

На производителей куриных яиц Федеральная антимонопольная служба завела несколько дел. После изучения рынка ФАС нашел факты одновременного повышения цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний: ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское».
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