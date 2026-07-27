Путин заявил о новых боевых задачах самолета Як-130М

@ Евгений Мессман/РИА Новости Tекст: Мария Иванова Путин заявил о способности Як-130М уничтожать крупные коптеры и БЭК Новые отечественные самолеты Як-130М должны взять на себя задачи уничтожения крупных коптеров и безэкипажных катеров в зоне боевых действий, отметил президент Владимир Путин.