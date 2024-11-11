Фисташки. В фисташках много магния, витамина В6 и белка - эти элементы отвечают за психоэмоциональное состояние человека.
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Фисташки. В фисташках много магния, витамина В6 и белка - эти элементы отвечают за психоэмоциональное состояние человека.
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