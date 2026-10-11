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Кто крадёт мозги американских ИИ? Сколько китайских гигантов «пили» данные Claude и почему это грозит хаосом

Представьте: вы работаете над революционной технологией, вкладываете миллиарды в разработку, а ваши конкуренты просто воруют ваши идеи, не спрашивая разрешения.

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