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Самсонов: «Овечкин больше будет нужен «Вашингтону» во второй части сезона. распределение сил — правильный момент»

Самсонов: «Овечкин больше будет нужен «Вашингтону» во второй части сезона. распределение сил — правильный момент»

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет больше нужен команде во второй половине сезона чем сейчас.

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