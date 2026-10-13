Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет больше нужен команде во второй половине сезона чем сейчас.
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