Мировое обозрение

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США предложили новый "план Маршалла" для спасения Европы

США предложили новый "план Маршалла" для спасения Европы

Глава банка JP Morgan Chase & Co. Джейми Даймон выдвинул план преодоления экономического кризиса, возникшего на фоне COVID-19.

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