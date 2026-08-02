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Газета.ру

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Многодетный отец Тепляков вызвал полицию в МГУ после скандала

Многодетный отец Тепляков вызвал полицию в МГУ после скандала

Многодетный отец Евгений Тепляков устроил конфликт в МГУ после того, как приемная комиссия отказалась принять документы его детей — 14-летней Алисы и 12-летнего Хеймдаля — для зачисления на факультет психологии.

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