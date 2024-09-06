В облцентре силовики задержали несостоявшихся убийц (видео)

Мужчины действовали в составе организованной группировки Региональный Следком расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - пункт “ж” части 2 статьи 105 УК РФ.
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