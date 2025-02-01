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В FAA уточнили данные о количестве людей на борту упавшего самолета в Филадельфии

В FAA уточнили данные о количестве людей на борту упавшего самолета в Филадельфии

На борту разбившегося в Филадельфии самолета было только два человека. Об этом 31 января сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), опровергая появившуюся в американских СМИ информацию о шести человеках на борту.

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