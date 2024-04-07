А можно показывать государственных изменников в другом ракурсе?

ЮШ

Юрий Шестаков

Отличница отличилась! Отличная от СВО, от своих же земляков, которым "прилетит" по её наводке! Такой не завербованный, но самозанятый и самоназначенный сотрудник ГУР Украины на территории России! Или всё же нанятый кем-то - выяснит следствие: кем, кому, куда и т.д. СМЕРШ пора вводить на новых территориях! - иначе много ещё смертей из-за таких отличниц может случиться.