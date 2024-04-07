Вчера на телеканале Россия-24 (а может, и на других каналах) показывали луганскую студентку, отличницу, социологиню, ждунку и просто мразь и тварь, которая (цитируем официальное сообщение) "руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции".
А можно показывать государственных изменников в другом ракурсе?
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Кошмар
Эта луганская студентка уже арестована и привлечена к суду. Лет 20 ей светит... https://news.ru/regions/luganskaya-studentka-otlichnica-okazalas-shpionkoj-vsu/
Just a moment...
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15 час.
Лидия Курзаева
"Ох, как же нам нужна военная цензура и институт политруков..." полностью слгласна с автором. Нечего с врагами сюсюкаться.
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15 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Отличница отличилась! Отличная от СВО, от своих же земляков, которым "прилетит" по её наводке! Такой не завербованный, но самозанятый и самоназначенный сотрудник ГУР Украины на территории России! Или всё же нанятый кем-то - выяснит следствие: кем, кому, куда и т.д. СМЕРШ пора вводить на новых территориях! - иначе много ещё смертей из-за таких отличниц может случиться.
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12 час.
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