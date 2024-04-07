Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Сергей Андросов
    Ага, а в трех городах инопланетян задержали с оружием и взрывчаткой? Или они не совсем таджики?"Они этого не дел...
  • demyr150648
    Хотелось бы сообщить радостное: не обращайте внимания - баба дура! Но не дура она , а купленная прошмандовка, подстил...В какую страну на...
  • Александр Рус
    всех шакалов в родные кишлаки"Они этого не дел...

А можно показывать государственных изменников в другом ракурсе?

А можно показывать государственных изменников в другом ракурсе?

Вчера    на    телеканале  Россия-24  (а  может,  и  на  других   каналах)  показывали    луганскую  студентку,  отличницу,   социологиню,  ждунку    и   просто  мразь  и  тварь,   которая (цитируем   официальное  сообщение) "руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции".

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Комментарии
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Кошмар
Эта луганская студентка уже арестована и привлечена к суду. Лет 20 ей светит...   https://news.ru/regions/luganskaya-studentka-otlichnica-okazalas-shpionkoj-vsu/
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15 час.
Лидия Курзаева
&quot;Ох, как же нам нужна военная цензура и институт политруков...&quot;  полностью слгласна с автором. Нечего с врагами сюсюкаться.
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15 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Отличница отличилась! Отличная от СВО, от своих же земляков, которым &quot;прилетит&quot; по её наводке! Такой не завербованный, но самозанятый и самоназначенный сотрудник ГУР Украины на территории России! Или всё же нанятый кем-то - выяснит следствие: кем, кому, куда и т.д. СМЕРШ пора вводить на новых территориях! - иначе много ещё смертей из-за таких отличниц может случиться.
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12 час.

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