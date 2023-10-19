Николай Азаров: Украинцы в шоке: доверие к государству стремительно падает

Украинцы начинают что-то понимать! Если в августе 2022 г., по результатам опроса социологической группы «Рейтинг», 69% граждан Украины были уверены, что государство успешно выполняет свои обязательства перед ветеранами Украины, то теперь ситуация совершенно иная.
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