Николай Азаров: Украинцы в шоке: доверие к государству стремительно падает

Украинцы начинают что-то понимать! Если в августе 2022 г., по результатам опроса социологической группы «Рейтинг», 69% граждан Украины были уверены, что государство успешно выполняет свои обязательства перед ветеранами Украины, то теперь ситуация совершенно иная.