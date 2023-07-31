Сергей Воронов работает старшим тренером сборной Беларуси по фигурному катанию

«В Беларуси я с 2022 года. Когда я приехал, пообщался с главным тренером сборной Олегом Кимовичем Васильевым, было принято решение, что я попробую свои силы, осмотрюсь.
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