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Как Владимир Путин отреагировал на 75-летие Аллы Пугачевой

Как Владимир Путин отреагировал на 75-летие Аллы Пугачевой

Российская актриса театра и кино Яна Поплавская обратила особое внимание на то, что президент России Владимир Путин в этот раз не выразил свои поздравления народной артистке СССР Алле Пугачевой, которая отмечала свой юбилей.

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