Россияне снижают наличные сбережения, переходя на банковские счета

Граждане России в настоящее время держат в наличной форме около 15,9 триллиона рублей и приблизительно 94 миллиарда иностранной валюты в долларовом эквиваленте, сообщил Георгий Горшков, заместитель председателя правления ВТБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)