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FinFax - Новости банков и вкладов

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Россияне снижают наличные сбережения, переходя на банковские счета

Россияне снижают наличные сбережения, переходя на банковские счета

Граждане России в настоящее время держат в наличной форме около 15,9 триллиона рублей и приблизительно 94 миллиарда иностранной валюты в долларовом эквиваленте, сообщил Георгий Горшков, заместитель председателя правления ВТБ.

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