Металлоконструкции ремонтного корпуса электродепо «Южное» смонтировали в Москве

В Москве завершили монтаж металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное». Там планируют каждый день проверять составы метро и проводить техобслуживание перед их выходом на линию, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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