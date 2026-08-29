Страна и люди
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Страна и люди

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Москвичка не успела до роддома и родила в лифте

Москвичка не успела до роддома и родила в лифте

Жительница Москвы родила четвертого ребенка прямо в лифте многоквартирного дома. НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что у женщины по пути в роддом отошли воды, а родовая деятельность начала развиваться стремительно.

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