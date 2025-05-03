Red Bull снова подозревает McLaren, Браун троллит конкурентов в прямом эфире

Red Bull снова подозревает McLaren, Браун троллит конкурентов в прямом эфиреGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing уверена, что соперники из McLaren используют некий трюк для охлаждения шин, передаёт Auto Motor und Sport.
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