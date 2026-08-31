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В Москве пройдет форум «Здоровье детей — национальный приоритет России»

В Москве пройдет форум «Здоровье детей — национальный приоритет России»

23-25 сентября в Москве состоится II Всероссийский форуме с международным участием «Здоровье детей – национальный приоритет России».

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