Цены на нефть снижаются 3 сентября пока трейдеры оценивают удары США по Ирану

После резкого роста в ходе вчерашней сессии цены на нефть перешли к снижению 3 сентября. Участники рынка оценивают последствия нового витка военного противостояния между США и Ираном и одновременно пытаются понять, насколько серьезными окажутся риски для поставок сырья с Ближнего Востока, сообщает Reuters.
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