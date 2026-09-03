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Цены на нефть снижаются 3 сентября пока трейдеры оценивают удары США по Ирану

Цены на нефть снижаются 3 сентября пока трейдеры оценивают удары США по Ирану

После резкого роста в ходе вчерашней сессии цены на нефть перешли к снижению 3 сентября. Участники рынка оценивают последствия нового витка военного противостояния между США и Ираном и одновременно пытаются понять, насколько серьезными окажутся риски для поставок сырья с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

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