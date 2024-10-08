По пути Франции: куда привела Россию ее миграционная политика?

Чудовищный по своей жестокости теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл», совершенный выходцами из Таджикистана, заставил власти, наконец, заняться решением миграционной проблемы, о которой не первый год трубят обеспокоенные общественники и судачат на просторах Интернета простые граждане.
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