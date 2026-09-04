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Царьград

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The Washington Post: женщина выходит замуж за брата донора печени

The Washington Post: женщина выходит замуж за брата донора печени

Бруклин Дотсон из США, спасённая пересадкой печени в 2003 году, выходит замуж за Ноа, младшего брата её донора Майкла Уотерса.

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