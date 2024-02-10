Компьютеров стало больше. Российское производство растет

Российский сектор информационных технологий демонстрирует уверенный ростСогласно последним данным Росстата, в 2023 году в России значительно увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 32,8% по сравнению с предыдущим годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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