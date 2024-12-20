Приходишь к врачу, даришь ему бутылку "Киновского 3" и получаешь до 50 000 рублей штрафа. 2024-й, что ты творишь.
Диверсия в Госдуме
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Негода
в психбольнице день открытых дверей !
Ответить
5 мин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Приходишь к врачу, даришь ему бутылку "Киновского 3" и получаешь до 50 000 рублей штрафа. 2024-й, что ты творишь.
Свежие комментарии