Константин Каналья Россия спасла и освободила от ига многие нации, но прозападные националисты, которых бы сейчас без вмешательства Москвы попросту не было, ищут корыстные интересы и пытаются переписать историю.
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