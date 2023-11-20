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Болгары: спасенная нация, ошибки которой повторяет Армения

Болгары: спасенная нация, ошибки которой повторяет Армения

Константин Каналья Россия спасла и освободила от ига многие нации, но прозападные националисты, которых бы сейчас без вмешательства Москвы попросту не было, ищут корыстные интересы и пытаются переписать историю.

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