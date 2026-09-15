В Латвии рассказали о новой потере из-за борьбы с Россией

В Латвии ликвидируют предприятие по производству электроинструментов Rebir в Резекне из-за антироссийских санкций, пишет агентство Sputnik Латвия.
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