В Люберцах развернули пункт временного размещения для жильцов дома, поврежденного при атаке дрона

В подмосковных Люберцах для жильцов дома, поврежденного в результате атаки БПЛА, развернули пункт временного размещения.
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