Бурный февраль: три шага к спасению от метеочувствительности

Метеорологи в этом месяце прогнозируют пять мощнейших магнитных бурь – 4-5 и 11-13 февраля. А это значит, что метеозависимым людям придется несладко: в ответ на геомагнитные колебания может разболеться голова, скакать давление и пошаливать нервы.