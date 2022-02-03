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Бурный февраль: три шага к спасению от метеочувствительности

Бурный февраль: три шага к спасению от метеочувствительности

Метеорологи в этом месяце прогнозируют пять мощнейших магнитных бурь – 4-5 и 11-13 февраля. А это значит, что метеозависимым людям придется несладко: в ответ на геомагнитные колебания может разболеться голова, скакать давление и пошаливать нервы.

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