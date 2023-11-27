В центральный аппарат СК России затребован доклад в связи с публикациями о противоправных действиях в отношении пенсионерки из Санкт-Петербурга

Внимание Председателя СК России обращено на публикации в СМИ, согласно которым в городе Санкт-Петербурге 66-летнюю местную жительницу ограбила мигрантка, которую пострадавшая впустила к себе в квартиру переночевать.
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