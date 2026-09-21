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Владимир Ильин и одна женщина на всю жизнь: ее голосом говорил поросенок Фунтик

Владимир Ильин и одна женщина на всю жизнь: ее голосом говорил поросенок Фунтик

Осенью 2026 года Владимир Ильин отметит 79-летие — и встречать его будет вряд ли в тишине. Народный артист России по-прежнему снимается и ездит в Москву на съемки, а свободные дни проводит в Истринском районе, рядом с Ново-Иерусалимским монастырем.

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