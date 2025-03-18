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Несекретные материалы

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Молчание «Америки»: информационные орудия Холодной войны меняют хозяев

Молчание «Америки»: информационные орудия Холодной войны меняют хозяев

Америка замолчала… Десятилетиями отравлявшие радиоэфир, а впоследствии и Интернет сперва махровой антисоветчиной, а затем и отборной русофобией СМИ, давно и вполне по заслугам называемые в нашем Отечестве «вражьими голосами».

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