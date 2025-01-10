Дональд Трамп заявил об организации встречи с Владимиром Путиным

Стороны в настоящий момент ведут подготовку Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в пятницу, что президент России Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече.
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