Игры, в которые можно играть бесконечно: личный взгляд на вечные миры

Есть особая категория игр, которые не отпускают даже спустя десятилетия. Вроде бы выходят новые проекты с передовой графикой и масштабными мирами, но рука снова тянется к знакомой иконке на рабочем столе.
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