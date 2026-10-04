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Наука и Техника

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Игры, в которые можно играть бесконечно: личный взгляд на вечные миры

Игры, в которые можно играть бесконечно: личный взгляд на вечные миры

Есть особая категория игр, которые не отпускают даже спустя десятилетия. Вроде бы выходят новые проекты с передовой графикой и масштабными мирами, но рука снова тянется к знакомой иконке на рабочем столе.

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