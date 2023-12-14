Минпромторг допустил запрет уменьшенных упаковок для основных продуктов

Минпромторг допустил возврат к стандартным упаковкам для социально значимых продуктов. Производители снижают издержки, вводя уменьшенную упаковку, но злоупотребляют доверием покупателей, считает замглавы министерства Виктор Евтухов.
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