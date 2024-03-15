Член избиркома в Ижевске пыталась залить зеленкой КОИБ

В Ленинском районе города Ижевска Республики Удмуртия член избирательной комиссии попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на одном из участков для голосования на выборах президента РФ.
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