6 июня произошло событие, не случавшееся в России в течение 34 месяцев. В начале осени 2022 года Центробанк понизил ключевую […] The post Ключевая ставка понижена, прогнозы неясны appeared first on Медиакратия.
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