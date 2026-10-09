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МОСИНФОРМ

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Участники из Москвы вошли в топ-150 участников трека «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ»

Участники из Москвы вошли в топ-150 участников трека «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ»

Авторы из Москвы вошли в топ-150 лучших участников конкурсного этапа трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и получили приглашение представлять регион в финале.

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