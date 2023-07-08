Неспешный разговор

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Странности российского бюджета или почему притихли либералы

Странности российского бюджета или почему притихли либералы

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ На днях вышла статистика по исполнению бюджета за 2023 год. И что самое интересное, так это почти полная тишина в либеральных СМИ по этому вопросу.

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Комментарии
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Александр Симаков
Вы как в песне  Михаила Муромова &quot;странная женщина, странная&quot;... Кудрин давно  уже в яндексе консультантом работает, так что поддержать он ничего не может, только свои штаны.  В году всего четыре квартала, а у Вас уже в этом году пять пролетело.  Бунтовать собираетесь? Чтобы кастрюля с головы не слетала, надо к ручкам тесёмочки привязать. А ещё лучше надевать минимум 6-ти литровую кастрюлю с прорезями для глаз.  Удачи!
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10 час.
НН
Надежда Никитина
Одни оскорбления, а так не по существу.
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4 час.
Людмила Фирстова
Именно по существу, зачем вы такую ахинею пишите?
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2 час.

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