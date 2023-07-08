ПРОСТО О СЛОЖНОМ На днях вышла статистика по исполнению бюджета за 2023 год. И что самое интересное, так это почти полная тишина в либеральных СМИ по этому вопросу.
Странности российского бюджета или почему притихли либералы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Вы как в песне Михаила Муромова "странная женщина, странная"... Кудрин давно уже в яндексе консультантом работает, так что поддержать он ничего не может, только свои штаны. В году всего четыре квартала, а у Вас уже в этом году пять пролетело. Бунтовать собираетесь? Чтобы кастрюля с головы не слетала, надо к ручкам тесёмочки привязать. А ещё лучше надевать минимум 6-ти литровую кастрюлю с прорезями для глаз. Удачи!
Ответить
10 час.
НН
Надежда Никитина
Одни оскорбления, а так не по существу.
Ответить
4 час.
Людмила Фирстова
Именно по существу, зачем вы такую ахинею пишите?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии