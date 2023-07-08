Странности российского бюджета или почему притихли либералы

Александр Симаков

Вы как в песне Михаила Муромова "странная женщина, странная"... Кудрин давно уже в яндексе консультантом работает, так что поддержать он ничего не может, только свои штаны. В году всего четыре квартала, а у Вас уже в этом году пять пролетело. Бунтовать собираетесь? Чтобы кастрюля с головы не слетала, надо к ручкам тесёмочки привязать. А ещё лучше надевать минимум 6-ти литровую кастрюлю с прорезями для глаз. Удачи!