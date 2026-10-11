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ВС РФ поразили дата-центр в Одессе и сухогруз в Черноморске

ВС РФ поразили дата-центр в Одессе и сухогруз в Черноморске

Российские войска нанесли удары по дата-центу «Тенет» в Одессе. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

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