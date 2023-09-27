Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием к Баку предоставить сведения о Варданяне

Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием обязать Азербайджан предоставить сведения о местонахождении и состоянии задержанного на границе бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна, заявили в пресс-службе представителя страны по международным правовым вопросам.
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