В Абхазии оппозиция сочла условия разрешения кризиса неприемлемыми

В Абхазии оппозиция считает неприемлемыми условия разрешения политического кризиса, ранее предложенные переговорной группой общественной палаты, в частности покинуть администрацию президента в обмен на отставку главы государства, рассказал РИА Новости оппозиционер Темур Гулия.
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