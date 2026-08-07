«Это уже что-то новое — рекордная атака России!»: Россия снимает перчатки. Глобальная перестройка Минобороны: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Перчаток не должно было быть с 24.02.222 года ???? ВОТ И ИМЕЕМ ТО, ЧТО ИМЕЕМ С ПЕРЧАТКАМИ ???
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1 м.