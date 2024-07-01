Петербургское «Динамо СПб» вскоре начнет подготовку к новому сезону

Клуб выступает в ВХЛ Петербургский клуб «Динамо СПб», выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), через две недели начнет подготовку к сезону, который станет интересным для динамовских болельщиков.
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