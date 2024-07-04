WP: Демократы рассматривают Харрис вероятной заменой Байдену в президентской гонке

Похоже, что в Демократической партии США начинают рассматривать вице-президента Камалу Харрис в качестве основного кандидата на предстоящих президентских выборах, если Джо Байден сообщит об отказе участия в них.
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