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Аргументы недели

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WP: Демократы рассматривают Харрис вероятной заменой Байдену в президентской гонке

Похоже, что в Демократической партии США начинают рассматривать вице-президента Камалу Харрис в качестве основного кандидата на предстоящих президентских выборах, если Джо Байден сообщит об отказе участия в них.

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